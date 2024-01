Boi pasta onde era rio: expedição pelo Amazonas analisa estragos da seca

Diferentemente do arquipélago no Rio Negro, que é uma área de conservação ambiental, a região do Janauacá é lar para famílias ribeirinhas, que dependem dos rios para pesca, para o transporte e para o consumo de água.

Susana Braz-Mota e Thiago Nascimento visitavam o local pela segunda vez em 2023. Em outubro, eles tinham encontrado uma situação entristecedora: terra sequiosa e grande quantidade de peixes mortos, além de jacarés e tartarugas.

A esperança era que, passado mais de um mês da primeira visita, a situação tivesse melhorado no período da expedição. Porém, mesmo com um retorno tímido das chuvas na região, não houve aparente melhora —as águas continuaram secando, ao ponto de deixar algumas casas flutuantes apenas sobre o barro.

A grama brota em chão craquelado pela seca Imagem: Tiago da Mota e Silva

No momento da expedição, as águas voltavam a subir, mas ainda com 40 cm de profundidade em alguns pontos. Por esse motivo, os dois cientistas sequer conseguiram entrar na parte mais larga do lago, onde estiveram em 10 de outubro. Motivo: o motor de popa não consegue circular em águas tão rasas.

Os pescadores utilizam alguns dos estreitos canais que restam para sua locomoção e para a pesca. Pelas suas margens, ainda é possível observar peixes mortos —e o cheiro pútrido no ar não engana. "Provavelmente eles morreram com a temperatura", explica Susana. "Na medida em que tentavam migrar, ficaram presos nos trechos mais rasos, onde a água esquenta muito mais com o sol."