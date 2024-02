Expedição no rio Negro busca peixe-elétrico misterioso

Mesmo este desafio, porém, poderá ser superado em breve, graças à aquisição de um conjunto de equipamentos pelo MZ-USP, com apoio da FAPESP, que permite sequenciar o chamado DNA histórico.

Peixe misterioso

Uma grande expectativa do grupo é coletar novos exemplares, além de material genético, de Iracema caiana, o peixe-elétrico misterioso coletado pelo pesquisador Tyson Roberts em 1968 e descrito por Mauro Luís Triques em 1996, com apoio da FAPESP.

Atualmente, os únicos cinco indivíduos conhecidos da espécie estão depositados no MZ-USP. Nem mesmo grandes projetos envolvendo expedições na Amazônia, como o Calhamazon, que nos anos 1990 coletou mais de 20 mil exemplares, de 510 espécies, conseguiu encontrar novos espécimes de Iracema caiana.

"Havia pouca precisão na determinação geográfica do local de coleta na época que os exemplares foram capturados, haja vista a inexistência de aparelhos de georreferenciamento preciso, como o GPS, comumente empregados em expedições científicas modernas. Com ferramentas de geoprocessamento, estimamos uma área onde provavelmente houve a coleta de Iracema caiana por Tyson Roberts, baseados em sua descrição do local de amostragem, no que atualmente é a Reserva Extrativista Baixo Rio Branco-Jauaperi", conta Raimundo Nonato Mendes Gomes Júnior, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e doutorando no MZ-USP.

A expedição será ainda uma oportunidade para mestrandos e doutorandos se capacitarem em técnicas de coleta e armazenamento de peixes, além de terem contato com a Amazônia, região detentora da maior diversidade de peixes do mundo, muitos ainda carecendo de um nome e uma descrição formal.