Só o nariz pra fora: crocodilo vira 'picolé' para sobreviver a frio extremo

Temperaturas baixas nos EUA. Nas últimas semanas, as temperaturas nos estados norte-americanos da Carolina do Norte e do Texas chegaram a -8°C. Isso fez com que os crocodilos recorressem a esse processo.

Enquanto a hibernação é a técnica de adaptação entre mamíferos, a brumação é o processo usado pelos répteis. Tanto a hibernação quanto a brumação são períodos de dormência em que os processos fisiológicos desaceleram em resposta às temperaturas frias, segundo o Aquário da Carolina do Sul.

Durante a brumação, a taxa metabólica dos crocodilos diminui e eles ficam letárgicos. No entanto, os répteis não caem em sono total e ainda têm períodos de atividade enquanto brumatam —como continuar consumindo água para evitar a desidratação.

Jacarés recorrem ao processo de brumação durante o inverno Imagem: Reprodução / TikTok / @gatorcountrytx

"Nariz" para fora do gelo é fundamental. No caso dos crocodilos flagrados recentemente nos EUA, eles ficam submersos em lagos congelados, com as narinas para fora do gelo —apenas o suficiente para manter a respiração.

Ainda segundo o Aquário da Carolina do Sul, a brumação geralmente dura cerca de quatro a cinco meses, começando em novembro e terminando no final de fevereiro. "Desde que consigam manter as narinas acima do nível da água, deverão sobreviver", afirmou o Serviço Florestal dos EUA em publicação no Facebook.