Caranguejos-eremitas são flagrados usando lixo plástico como carapaça

Isso leva a uma terceira pergunta sobre as possíveis desvantagens do uso do plástico. Em comparação com as conchas reais, os resíduos plásticos tendem a ser mais brilhantes e podem contrastar mais com o fundo, tornando os caranguejos mais vulneráveis aos predadores.

Além disso, sabemos que a exposição a microplásticos e a compostos que vazam do plástico pode alterar o comportamento dos caranguejos-eremitas, tornando-os menos exigentes em relação às conchas que escolhem, menos hábeis em lutar por conchas e até mesmo mudando suas personalidades, tornando-os mais propensos a correr riscos. Para responder a essas perguntas sobre as causas e as consequências de os caranguejos-eremitas usarem resíduos plásticos dessa forma, precisamos investigar o comportamento de seleção de conchas por meio de uma série de experimentos de laboratório.

Poluição muda o comportamento

A poluição plástica é apenas uma das maneiras pelas quais estamos mudando nosso ambiente. É, de longe, a forma mais altamente relatada de detritos que introduzimos nos ambientes marinhos. Mas o comportamento dos animais também é afetado por outras formas de poluição, incluindo microplásticos, produtos farmacêuticos, luz e ruído, além do aumento das temperaturas e da acidificação dos oceanos causados pela mudança climática.

Portanto, embora a investigação do uso de resíduos plásticos por caranguejos-eremitas possa nos ajudar a entender melhor as consequências de determinados impactos humanos sobre o meio ambiente, ela não mostra exatamente como os animais se adaptarão ao Antropoceno, a era que a atividade humana vem causando um impacto significativo no planeta.

Eles lidarão com isso usando respostas comportamentais ou evoluirão ao longo das gerações, ou talvez ambos? Na minha opinião, a abordagem da iEcologia não pode responder a perguntas como essa. Em vez disso, esse estudo funciona como um alerta que destaca as possíveis mudanças que agora precisam ser totalmente investigadas.