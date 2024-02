Usada como amuleto da sorte, esta tartaruga corre risco de desaparecer

Há leis locais que protegem as tartarugas-estreladas-indianas em todos os lugares onde são encontradas na natureza. Contudo, a situação é tão crítica que atualmente não é possível determinar quantas delas estão vivendo soltas na natureza ou quantas são vendidas ao ano.

Em 2022, quase 4 mil animais foram apreendidos no aeroporto de Chennai, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, de acordo com o jornal Times of India. A União Internacional para a Conservação da Natureza listou o animal como "vulnerável" em 2018 —a apenas um passo de ameaçado—, sendo sua principal ameaça o tráfico de animais exóticos.

Tartaruga-estrelada-indiana Imagem: Getty Images/iStockphoto

O fato de essas tartarugas demorem para atingir a maturidade reprodutiva também é um fator que dificulta a recuperação da espécie na natureza. Apesar de ocorrerem diversas operações de apreensão dos animais traficados, eles dificilmente voltam à natureza. A maioria acaba morrendo no caminho.

Para reverter esse cenário, especialistas da World Animal Protection afirmam que o que está sendo feito é pouco para garantir a sobrevivência do animal. É necessário leis locais mais rígidas para combater o tráfico das tartarugas.