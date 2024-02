Eliminado do BBB, Luigi movimentou discussões sobre termo racista; entenda

Para ele, todos os preconceitos e opressões presentes na nossa sociedade têm um ponto em comum: desumanizar as pessoas. O uso do termo "macaco" ou "macaca" busca desumanizar as pessoas negras por meio da "animalização" delas.

E por que o Luigi, que é um cara negro, usou essa palavra? Tanto Arape quanto Gabriel Nascimento, linguista, autor de "Racismo linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo" e professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, são enfáticos: "É o poder do racismo".

O termo "macaco" tanto reflete o grau de absurdo que é uma pessoa negra continuar a se ver ou ser vista como um animal, quanto refrata o seu principal significado social em comunidade

Gabriel Nascimento, linguista

Outros termos mudaram de sentido

Citando o linguista Gabriel Nascimento, que também abordou o assunto do BBB recentemente, Arape aborda que diversos grupos também ressignificaram os sentidos de alguns termos que antes eram pejorativos, como, por exemplo, o samba, que se apropriou da palavra malandro, e o rap, da palavra vagabundo.

No entanto, isso não aconteceu com a palavra macaco. "Não existe em nenhuma comunidade negra nenhum sentimento de orgulho associado a essa palavra!", diz Arape.