Incentivo à produção de soja no Brasil tem relação com aquecimento global?

"A soja é o principal consolidador das áreas desmatadas", diz o cientista político responsável pela pesquisa. Segundo ele, as lavouras fazem parte de todo um processo que envolve áreas desmatadas para o uso de madeira, depois para o pasto e, por fim, para o possível plantio do grão.

Além disso, a atividade da soja é beneficiária de uma série de obras de infraestrutura públicas que desmatam a Amazônia e o Cerrado.

É possível associar o incentivo à soja à atual seca extrema na Amazônia?

Segundo Marcos Woortmann, a colonização de áreas da Amazônia que foi incentivada pelo Estado ao longo da história do Brasil e que incentivou o desmatamento para a produção agrícola culminou no cenário de seca e queimadas do norte do país, já que contribuiu para as mudanças climáticas na região.

Por outro lado, o atual investimento que o governo faz, hoje, no setor da soja dialoga com isso.

Como o Estado incentiva a produção de soja no Brasil?

Um dos incentivos é por meio do crédito rural. Segundo o Banco Central do Brasil, em 2022, foram emprestados R$ 133,2 bilhões para custear as produções agrícolas no país.