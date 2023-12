Três pontos para entender antes de afirmar que racismo reverso existe

As consequências são sentidas até hoje: negros são a maioria da população brasileira, mas estão entre os 75% mais pobres, são 75% das vítimas de homicídio e os mais mortos por agentes do Estado (polícia), são minoria na liderança de empresas e as principais vítimas de intolerância religiosa.

Segundo a historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano Luciana Brito, seria preciso que a população branca tivesse sido submetida ao mesmo período de privações e condições para defender a existência do "racismo reverso".

"Não teve africano que foi lá na Finlândia para importar brancos europeus, colocá-los para trabalhar à força nas plantations e oferecer as mesmas condições vexatórias", pontua. "O argumento do racismo reverso é em parte desinformação, parte desonestidade intelectual e política".

*Com informações de texto publicado em 06/10/2020, por Marcos Candido.