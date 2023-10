'Preto, pardo, negro': qual o termo correto? Existe diferença?

Pessoas negras representam 56% da população brasileira, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa percentagem engloba tanto aqueles que se autodeclaram como pretos quanto os que se autodeclaram como pardos. Nesse contexto, a categoria de pessoas pretas abrange aquelas com tons de pele mais escuros, enquanto as pessoas pardas englobam aquelas com tons de pele menos escuros (ou mais claros).

Dessa forma, de acordo com os critérios do IBGE, o termo "negro" engloba tanto indivíduos pardos quanto pretos, abrangendo uma categoria mais ampla que corresponde à combinação de pessoas autodeclaradas como pretas e pardas.

Ouvido em reportagem, o antropólogo Messias Basques, doutor em antropologia pelo Museu Nacional, cuja pesquisa abrange temas de raça, questões raciais e povos indígenas, epxplica que não existe fundamentalmente uma discrepância significativa entre as declarações de cor, tampouco uma discordância crucial entre a utilização de "preto" ou "negro".

Basques lembra que no contexto brasileiro, o preconceito racial é mais baseado em características visíveis, como previamente elucidado nas investigações do sociólogo Oracy Nogueira.

"Ao considerar a configuração do racismo no Brasil, no qual este emerge através de características visíveis, no que se refere à compreensão das interações raciais e sua contribuição para a formação de disparidades, os marcadores raciais ainda subsistem, mesmo que haja alguma confusão entre pessoas indígenas e indivíduos pardos (com ascendência africana). Contudo, é importante ressaltar que todos esses grupos não se confundem com a população branca", esclarece Basques em reportagem de Ecoa.

O antropólogo defende que em termos de Censo, pouco importa se há categoria, negro, preto ou pardo, pois lembra que são todos sujeitos racializados; ou seja: "não-brancos".