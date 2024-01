BBB 24: Palavras racistas ditas por negros refletem o poder do racismo

O uso de palavras racistas por pessoas negras é muito mais comum do que se pensa. Na última terça (9), Leidy Elin, participante do BBB 24, chamou a atenção do participante Lucas Luigi por tê-la chamado de "macaca". Ambos são pessoas pretas.

Após Leidy explicar o porquê chamá-la assim era errado, Lucas explicou que falou no "automático", mas que também tem o costume de usar este termo em sua comunidade.

Para quem viu o contexto linguístico e extralinguístico da cena, dá para perceber a ausência de dolo na expressão de Lucas, já que a conversa girava em torno da beleza da participante Leidy Elin.