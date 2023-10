Sem rivalidade: lucro, inovação e sustentabilidade podem caminhar juntos

Se ainda existe alguém (especialmente no meio empresarial) que questione o retorno do investimento em práticas sustentáveis para o negócio, a mensagem que vem de uma empresa mais do que experiente no assunto é clara: não existe conflito algum no tripé do "lucro, inovação e sustentabilidade" —trata-se, antes de tudo, de uma necessidade para a sobrevivência.

Primeiro, obviamente, sobrevivência do planeta. "Todos nós já sofremos com as alterações climáticas que acontecem no mundo —basta ver os recentes eventos extremos de seca, queimadas, enchentes", lembra Julio Nogueira, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Klabin.

"As ações da Klabin, em linha com a ciência, contribuem de forma relevante para melhorar o cenário, mas naturalmente dependemos de muito mais empresas."

Mas, se o assunto é mesmo "dinheiro no bolso", atuar de forma sustentável significa também a sobrevivência do negócio: graças ao caminho trilhado, a Klabin reduziu consideravelmente o consumo de água, consegue extrair o máximo possível de biomassa da floresta, gera biocombustíveis e energia, avanços que, no fim do dia, reduzem custos de operação e melhoram a produtividade e os objetivos de crescimento.

"É uma equação bastante interessante, em que esses três aspectos seguramente não são incompatíveis, mas extremamente coerentes e nos ajudam a alavancar, inclusive, as oportunidades e os resultados da empresa."

A empresa reduziu suas emissões específicas de carbono em 68% entre 2003 e 2022 e preserva 42% das suas áreas como florestas nativas. É a primeira unidade do mundo a recuperar o potássio que vem com a madeira. Este ano também viu seu lucro crescer 44% no primeiro trimestre, superando R$ 1 bilhão, e se manter estável nos três meses seguintes.