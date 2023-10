Gelo em árvore no Ceará? Desvendamos o mistério de Juazeiro do Norte

Relações entre seres vivos

O fenômeno é palco de relações ecológicas que variam de espécie para espécie. Pode ser classificada como como simbiose a relação das formigas e cigarrinhas a fim de as formigas usufruírem do açúcar da seiva que sai na secreção. Em contrapartida, a formiga também gera um sistema de evitar a formação de fungos pelo excesso de umidade e açúcar.

Mas as formigas, sedentas por açúcar para se alimentarem, também podem ter uma relação de esclavagismo, onde tendem a cuidar das ninfas, que é a forma jovem do inseto, ao ponto de ficar alisando o abdômen dele para liberação de ainda mais excrementos.

"No caso do pulgão, é muito comum essa relação de esclavagismo, quase um processo de escravidão na natureza, porque acaba beneficiando muito mais a formiga do que o pulgão", avalia o professor.

Apesar disso, ele afirma que todos podemos nos acalmar caso encontremos árvores com presença do fenômeno: "A gente não precisa se assustar, ficar achando que é milagre, mas precisa contemplar e aprender com a natureza. Perdemos muito no momento em que a gente começa a degradar os ecossistemas naturais".