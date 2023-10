Misteriosos 'círculos de fadas' estão em mais lugares do que se pensava

Ao todo eles obtiveram imagens descritas de 263 locais em 15 países de três continentes (África, Ásia e Oceania), que incluem: o Sahel (parte transitória do Saara com a savana africana), o Saara Ocidental, Madagascar, o sudoeste da Ásia e a Austrália Central.

Nosso estudo fornece evidências de que as formações vegetais em círculos de fadas são muito mais comuns do que se pensava anteriormente, o que nos permite compreender globalmente os fatores que afetam a sua distribuição.

Manuel Delgado Baquerizo, coautor do estudo, do IRNAS-CSIC (Instituto de Recursos Naturais e Agrobiologia do Conselho Superior de Pesquisas Científicas)

Detalhes de um círculo de fadas visto em região árida na Namíbia Imagem: Divulgação/ Universidad de Alicante/ Audi Ekandjo

Descobertas

Os pesquisadores descobriram que certas combinações de solo e clima, como o baixo teor de nitrogênio e uma precipitação média inferior a 200 mm/ano, estavam relacionadas à presença desses círculos de fada.

Já cupins e formigas tiveram baixa importância para as formações a nível global. Houve exceções regionais: as térmitas (espécie de cupim) tiveram um papel mais importante nas formações dos círculos de fadas na Namíbia do que no Sahel ou na própria Austrália, onde já tinha sido descrita sua presença.