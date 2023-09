Seca incomum atinge o rio Amazonas, e isso pode afetar até sua Black Friday

O período de seca que atinge o Norte do Brasil já afeta a navegação do rio Amazonas e pode reduzir a capacidade de transporte por ele em 40% em duas semanas e até 50% até outubro. Como escoa a produção da Zona Franca de Manaus, isso pode influenciar até nas vendas da Black Friday.

A seca é sazonal, isto é, ocorre todos os anos. Mas desta vez ela chegou mais cedo do que o esperado.

Desde agosto, a Marinha do Brasil decidiu restringir a navegação em rios no Estado do Amazonas, atingindo três pontos: a passagem do Tabocal, a 339 km de Manaus e as enseadas do Rio Madeira Enseada e do Rio Purus com o Rio Solimões.