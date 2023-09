Calor de 70ºC e supercontinente: as previsões catastróficas para a Terra

O estudo apresenta os primeiros modelos climáticos feitos por supercomputadores sobre este futuro distante. As projeções demonstram como os extremos climáticos vão ser intensificados de forma drástica, quando os continentes eventualmente se fundem para formar um supercontinente "quente, seco e em grande parte inabitável", informa o comunicado.

Temperaturas mais altas

Se as ondas de calor provocam atualmente no Brasil temperaturas na casa dos 40°C, as descobertas projetam um aumento ainda maior destes registros —o sol vai se tornar mais brilhante, emitindo mais energia e aquecendo a Terra.

Outro agravante serão os processos tectônicos na crosta terrestre, com a formação do supercontinente, e que levariam a erupções vulcânicas mais frequentes. Essas erupções produziriam enormes liberações de dióxido de carbono na atmosfera, deixando o planeta ainda mais quente.

Projeções de modelos indicam a terra praticamente inabitável para a maioria dos mamíferos, incluindo humanos, daqui milhões de anos Imagem: Divulgação/ University of Bristol