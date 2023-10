Ivan Baron subiu rampa com Lula, mas criticou fala capacitista do político

A diversidade precisa estar presente em todo o contexto e não apenas em uma rampa. Ivan Baron, influencer digital

Imagem: Matt Sousa

Inimigo do fim

Com tantos seguidores no Instagram e no TikTok, a vida do nordestino tem sido, segundo ele, "igual àquele meme do Thiaguinho: é só trabalho, é só trabalho?", brinca. "Ultimamente, eu acordo e já vou pesquisar, gravar vídeos, criar conteúdo para as minhas redes sociais... E três vezes por semana faço terapia para cuidar do meu corpo e aguentar essa rotina toda".

Mas a sua paixão é a noite, a balada, festas e shows após as 21h. "Sou inimigo do fim mesmo, tudo que tiver de after eu tô dentro."

Autor de conteúdos divertidos em parceria com o amigo Fernando Campos, que é cego, ele frisa a importância de definir o que é humor quando o assunto é deficiência. Revela que nunca se achou engraçado, mas acredita que tudo depende da maneira como contamos histórias e principalmente a conotação que damos a elas.