Lázaro Ramos: 'Mostrar afeto por nossos traços é uma mensagem muito forte'

Eu mesma me lembro do incentivo que a minha mãe me dava para manter meu cabelo natural, assim como o dela. Na escola, contudo, o que eu ouvia era outra coisa.

As várias zombarias e xingamentos colocavam por terra todo o trabalho de empoderamento que minha mãe construía em casa.

Eu tive pouca representação na minha infância, mas fui salvo por uma família que me deu muita autoestima, uma família de muito elogio explícito, mas meu black só veio no teatro, na aceitação, ao conhecer a minha história. Lázaro Ramos

É aí que campanhas como essa entram. Como o próprio ator me disse, é claro que um comercial de um produto para cabelo crespo infantil não vai resolver todos os problemas do racismo no Brasil, mas esse é, sim, um passo importante, principalmente porque campanhas como essa atingem pessoas cujo letramento racial não chegaria de outra forma.

Um artigo intitulado "Afirmação da identidade étnico-racial em crianças quilombolas e não quilombolas", feito por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, mostra por meio de dois estudos de caso a importância de referencial positivo para a autoidentificação de crianças negras.