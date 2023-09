Cego, ele ensinou Gianecchini a se autodescrever; saiba a importância disso

"Sempre gostei de me comunicar e de contar histórias, tinha uma veia artística grande. Queria fazer teatro quando era mais novo para poder ir para a televisão. Mas, apesar da minha família me apoiar em tudo, tinham um temor que eu seguisse essa carreira porque é muito difícil viver de arte. E fui para o jornalismo", conta. A tal veia artística está contemplada no humor de seus vídeos, que tem interpretação na construção de personagens.

Casamento e seguidores

Imagem: Reprodução Instagram

Fernando hoje mora em São Paulo com o marido, Bruno, de 34 anos, que é advogado e o ajuda em seus vídeos. "Eu sei postar, mas posso estragar a foto com o enquadramento errado, se cortar a cabeça da pessoa, por exemplo. Por isso, preciso de ajuda", diz.

Ele criou seu canal no YouTube há alguns anos para entrevistar pessoas e divulgar suas palestras. Essa troca era o mais interessante para ele, que sempre se viu como um contador de histórias. Durante a pandemia, viu o movimento do Instagram crescer. O maior boom foi quando participou de um quadro no programa de Luciano Huck, em janeiro de 2022, mostrando sua trajetória. Saiu de 20 mil seguidores para 154 mil, na época.

"TV aberta é muito louco. Os acessos explodiram. Eu nunca fui considerado tímido, mas tive que passar por algumas transformações para me entender influenciador. Estou aprendendo ainda - nas redes sociais, quando a gente pensa que está dominando algo, em pouco tempo descobre que não é mais daquele jeito que funciona", diz sobre as mudanças rápidas do algoritmo e da tecnologia.