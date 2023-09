Mulheres no comando: Pacto Global recebe selo por ter liderança feminina

"Além da questão de igualdade, é lucratividade", diz. "Tem bancos de investimento que não fazem IPO de empresas que não têm mulheres no board."

De fato, existe uma relação consistente entre diversidade na liderança e maior lucratividade. Estudo da consultoria McKinsey indica que diversidade de gênero na liderança leva a uma probabilidade 45% maior de ter uma performance financeira superior.

Juliana Vansan, diretora executiva no Grupo Boticário e conselheira no Pacto, analisa que isso ocorre porque "um ecossistema com pessoas de diferentes origens e perspectivas enriquecem as discussões e análises de atuação de todo o mercado".

Rachel Maia diz que a presença feminina impacta numa liderança mais diversa, plural e interseccional. "O que resulta em representatividade horizontal, já que as pessoas passam a se enxergar em seus líderes e os resultados passam a ser mais reais", acrescenta.

Para Carla Crippa, uma das conselheiras do Pacto Global, é essencial que as mulheres reconheçam a liderança como um espaço a ser ocupado. "Isso cria um sentimento de pertencimento e identificação para fortalecer e ampliar a participação feminina na alta liderança", diz ela, que é vice-presidente de Impacto Positivo e Relações Corporativas da Ambev no Brasil.

Bons exemplos na mira

Fortalecendo a proposta do WOB, o selo conta com o apoio da ONU Mulheres, do GPTW (Great Place To Work) e parceria do próprio Pacto Global da ONU Brasil. Com isso, quase 120 empresas já foram certificadas até o início deste ano.