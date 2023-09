'Nosso saber é de dor', diz Mestre Ivamar, o Popó de 'Amor Perfeito'

"Representar o Popó foi um presente muito grande porque consegui provar que é possível, depois dos 60, estar em uma novela representando", diz ele a partir de 09:48 do arquivo acima. " Não consigo sair na rua hoje sem ser cumprimentado por pessoas dessa faixa etária que se veem representadas."

O ator conta que saiu do Brasil na década de 1970 para fugir de um racismo "cruel e latente" e quando voltou foi viver em em Macapá, onde está até hoje, e trabalhou por 20 anos no Conselho das Comunidades Afro Descendentes do Amapá. Ele diz que percebe que estamos vivendo em uma década de muitas e importantes transformações, mas que é preciso estar sempre alerta.

"A representatividade vem em onda, que vai e volta. Temos que tomar cuidado porque não somos detentores dos programas, somos poucos diretores, não estamos no comando, e isso me preocupa" (a partir de 13:55 do arquivo acima).

Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL, coletivos e veículos independentes. Novos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras.

