Papo Preto #134: Mestre Ivamar, muito além da TV

Convidado para participar da novela da Globo, que teve 50% do elenco formado por atores negros, ele conta que no primeiro dia de reunião com o elenco ele pediu a palavra. "Fizeram um workshop para explicar como seria o processo e colocaram duas pessoas para falar sobre a questão racial. Eu pedi a palavra e falei que estava vendo muita coisa acontecer, mas não via a nossa linguagem, o coro. E eles falaram que ia ter a congada" (a partir de 06:50 do arquivo acima).

Ivamar diz que se sentiu muito gratificado com o papel que interpretou na trama e vê com bastante entusiasmo a crescente participação negra na televisão, no entanto diz que é preciso estar alerta. "Hoje já vejo caindo um pouco essa participação porque é uma onda que vai e volta. Temos que tomar cuidado porque não somos detentores dos programas, somos poucos diretores, não estamos no comando, e isso me preocupa" (a partir de 13:55 do arquivo acima).

Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL, coletivos e veículos independentes. Novos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras.

