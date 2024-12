O ano de 2024 será lembrado como o primeiro em que as três novelas da principal emissora do Brasil, a Globo, tiveram protagonistas negros: Gabz em "Mania de Você", Jessica Ellen e Fabrício Boliveira em "Volta Por Cima" e Duda Santos em "Garota do Momento". Essa é uma conquista e tanto se pensarmos que foram necessários 39 anos para um folhetim da Globo ser estrelado por uma atriz preta. No streaming também vimos atores negros liderarem elencos de séries muito bem realizadas. A representatividade na teledramaturgia tem avançado bastante nos últimos tempos, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito para que o povo brasileiro se reconheça na tela.