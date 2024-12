Thiaguinho revela que enfrentou crises de burnout: 'Me peguei chorando'

Fim do grupo Exaltasamba aconteceu em momento delicado de distúrbio emocional na vida do cantor. "No final do Exalta, eu tive uma que eu não me reconhecia. Eu saía para o show e começava a me dar palpitação. Já me peguei chorando várias vezes, antes de sair de casa e já chegando a hora de ir."

Thiaguinho, inclusive, confessa que demorou para entender que a exaustão física e mental era furto do burnout. Afinal, ele ignorava os reflexos da doença em seu corpo para focar no trabalho.