A agenda ESG parece estar no meio de um maremoto - com direito a baldes consecutivos de água fria na cabeça desde a semana passada, com a posse do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ocorreu o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, com um discurso totalmente contrário ao de Trump. A edição deste ano teve como tema Collaboration for the Intelligent Age (Colaboração para uma Era Inteligente), focando em questões como transição energética, inclusão social e economia verde.

Luana Ozemela, CSO e Vice-Presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi uma das principais representantes do setor privado brasileiro no evento e conversou com esta coluna diretamente de Davos. Além das iniciativas diretas do iFood, Luana analisou um pouco os ânimos das lideranças que estavam na Suíça neste momento, além de destrinchar discussões sobre a nova "gig economy", economia baseada em trabalhadores autônomos ou temporários.

A executiva também chamou a atenção para a necessidade de investimentos em novas tecnologias e para a regulação do trabalho nas plataformas digitais, uma modalidade ainda recente, que mexe nos ponteiros do PIB, mas que, no momento, necessita de um olhar do governo para que não haja distorções. "Precisamos desenhar as regras do jogo, de forma que a renda gerada seja mantida e, ao mesmo tempo, haja proteções mínimas às pessoas".

Ecoa: Como estava o clima das conversas em Davos durante esta semana um tanto instável para a agenda ESG?

Luana Ozemela: Foi um clima de incerteza. Acho que a posse do presidente Trump reativou novos debates de protecionismo, de impacto no comércio internacional, que até o momento vivia uma estabilidade e que agora passa a ser questionada. Estas discussões sobre protecionismo vão contra todo o objetivo do Fórum Econômico Mundial deste ano, que era a operação global para temas como mudanças climáticas, redução das desigualdades sociais, a questão da transformação digital. Por outro lado, o que eu observei dos líderes foi também um otimismo cauteloso. O mundo já iniciou a transição energética, por exemplo, faz tempo. A gente já está num outro momento na história da humanidade, então é muito tarde para voltar atrás.

Ecoa: De que forma esta onda bate nas empresas?

Luana Ozemela: Independentemente das preocupações, é importante dizer que, no Brasil, existem empresas onde o ESG é um consenso e que lideram com responsabilidade, mesmo em contextos que podem ser desafiadores ou incertos. No Fórum, falei sobre o nosso compromisso em encontrar soluções que sejam eficazes, mas também escaláveis.

Ecoa: Poderia dar um exemplo?

Luana Ozemela: O exemplo que eu dei em Davos foi a questão da mobilidade e a migração para a eletromobilidade. Temos no Brasil mais de 32 milhões de motocicletas a gasolina circulando, a maior frota do hemisfério. Se a gente está falando em eletrificar esta frota, será preciso muito investimento. E também encontrar soluções. É nisso que estamos investindo. Os modais elétricos geram dois dividendos: o primeiro é a redução de emissões. O segundo é o aumento do ganho dos trabalhadores porque, hoje, o combustível representa 70% do custo do entregador. A eletromobilidade vai além de uma ferramenta de redução de emissões: ela é uma ferramenta de inclusão social.

Ecoa: Quais as iniciativas de vocês para que a eletromobilidade ganhe escala?

Luana Ozemela: No momento, investimos em parcerias com empresas que alugam esses modais para os entregadores. Negociamos um preço mais acessível. Estamos discutindo também a criação de uma plataforma de eletromobilidade colaborativa em que outras empresas também vão poder somar esforços. Seria uma aliança em prol do fomento à escala deste ecossistema.

Ecoa: Pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial trouxe um painel exclusivamente dedicado à "gig economy". Qual a contribuição do iFood para esta pauta?

Luana Ozemela: Participamos deste painel inédito. Para você ter uma ideia: no ano passado, 3 bilhões de pessoas fizeram compras online no mundo. Só a entrega de comida, o food delivery, representou US$ 150 bilhões de dólares em receita para as empresas. Isso vem crescendo exponencialmente a cada ano. Trata-se de um fenômeno recente, mas que vai virar padrão de consumo no mundo. O iFood está entre as 10 maiores do mundo do setor, com uma força de trabalho que soma 2 milhões de pessoas no Brasil. São pessoas historicamente marginalizadas e excluídas que chegam aqui.

Ecoa: Por que?

Luana Ozemela: Pelas baixas barreiras de entrada. Aqui não precisa entrar em processo de seleção nem mandar currículo. Você só instala o aplicativo e no dia seguinte começa a ganhar dinheiro. Então representamos a única esperança de muita gente. Por isso que, para nós, é tão importante discutir proteções para essa população. Precisamos entender que 90% das pessoas trabalham na plataforma menos de 90 horas por mês e isso significa que não estão cobertas pela previdência.

Ecoa: Alguns críticos apontam que as plataformas teriam trazido uma precarização do trabalho e da vida dos trabalhadores.

Luana Ozemela: As plataformas trouxeram oportunidades econômicas para muita gente. Não só para entregadores, mas também para os restaurantes. Entre os 400 mil cadastrados no iFood, 80% são microempreendedores. Estes pequenos estabelecimentos, muitas vezes familiares, não têm como arcar com os custos de um entregador exclusivo e precisam deste serviço. As plataformas agregam valor na vida das pessoas, mas temos que entender que elas surgiram há menos de 20 anos. Com o crescimento, vieram as externalidades, e o governo também está trabalhando com elas agora. É preciso haver uma regulação. A gente quer poder ajudar a desenhar as regras deste jogo.