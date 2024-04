Cada voz importa no combate à invasão de resíduos plásticos nos oceanos

Sendo uma família do mar, nos emocionamos em participar e ajudar a construir uma sociedade mais consciente e generosa com nosso planeta. Como líderes de uma iniciativa como a Voz dos Oceanos, sabemos que também precisamos sensibilizar e mobilizar o poder público para que o desejo de todos nós seja validado e regulamentado. Além de participar de debates internacionais sobre a Nova Economia do Plástico, em agosto do ano passado, embarcamos na campanha "Pare o Tsunami de Plásticos", liderada pela Oceana e que já conta com cerca de 80 organizações apoiadoras, entre elas, a nossa Voz dos Oceanos.

Em outubro, eu participei pessoalmente da audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal em defesa do Projeto de Lei 2524/2022, que estabelece regras relativas à economia circular do plástico e inclui as atividades das cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, entre outros pontos relevantes. Em menos de um ano, acompanhamos a adesão favorável da sociedade civil, que pode - e deve - ser ampliada com a manifestação popular no abaixo assinado disponível no site da campanha.

Desde outubro do ano passado, o PL 2524/2022 tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aguardando para poder passar pelas próximas etapas até a sanção presidencial. Seguimos firmes nessa mobilização para que o processo tenha continuidade e seja concluído o mais breve possível, alinhado aos desejos da sociedade brasileira.

Neste mês, nossa Voz dos Oceanos e mais 18 organizações das 80 que compõem o movimento "Pare o Tsunami de Plásticos" estiveram reunidas com representantes do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que reafirmou o apoio ao PL em prol da Economia Circular do Plástico no Brasil. Paralelamente, reforçamos também nossa posição ao lado de mais de 70 organizações da sociedade civil e da comunidade científica, unidas em um manifesto demandando que o governo brasileiro assuma uma posição ambiciosa na construção do "Tratado Global Contra a Poluição Plástica".

Mudanças são necessárias! As vozes do Brasil e do mundo formam um coro potente, que clama por menos plástico e ecoa o sussurro agonizante dos oceanos. Que essas vozes se multipliquem e sejam convertidas em leis a favor do nosso planeta Água!