O que é a economia circular?

A reciclagem de metais também economiza muita energia em comparação com a extração de minérios. Por exemplo, o processo de reciclagem de alumínio economiza cerca de 95% da energia necessária para a produção a partir de minério.

Quais são as implicações da economia circular para consumidores e indústria?

Para que uma economia circular funcione, todos devem estar envolvidos: consumidores, indústria e políticos.

Ao separar corretamente o lixo, os consumidores facilitam o processo de reciclagem. A escolha de produtos que têm uma vida útil mais longa e geram menos resíduos contribuiu para essa prática sustentável. Um casaco de alta qualidade feito de lã ou algodão pode ser mais caro do que um feito de poliéster. No entanto, esse tipo de roupa dura mais e é mais fácil de ser reparado. Ao contrário de fibras sintéticas, as fibras naturais podem ser compostadas sem impactar o meio ambiente.

A indústria pode produzir produtos de maneira sustentável e evitar o uso de substâncias químicas que impedem a reciclagem. Por exemplo, os celulares podem ser fabricados para permitir a troca de baterias e outras peças. Ao integrar o pensamento de reciclagem desde a produção, torna-se mais fácil recuperar e reutilizar ouro, terras raras e outros materiais dos dispositivos.

Nesse sentido, os governos podem criar leis que favoreçam a economia circular. Cada vez mais países e empresas estão incentivando a reciclagem, a redução de resíduos e o planejamento cuidadoso de como são feitos os sistemas e produtos. Isso não só é bom para o meio ambiente, mas também para a economia, gerando novos empregos.