Mulheres que atuam na preservação de oceanos inspiram e educam nova geração

Voz dos Oceanos e Heloisa Schurmann acompanham o trabalho de pesquisa de Maiara Menezes Imagem: Voz dos Oceanos

Outro exemplo vivo do poder transformador das mulheres na conservação marinha é a Bia Mattiuzzo —também colunista aqui em Ecoa. Oceanógrafa e fundadora, ao lado do Lucas, da Marulho, ela luta incansavelmente contra a "pesca fantasma", transformando redes de pesca descartadas em novos produtos e promovendo a conscientização sobre a vida marinha. Quando nossa Voz dos Oceanos esteve em Ilha Grande, tivemos a oportunidade de conferir de perto sua ação direta, que beneficia comunidades pesqueiras locais e contribui para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Já em Recife, encontramos uma iniciativa que atende 15 mulheres cooperadas. A partir da capacitação profissional e da produção de itens artesanais feitos com plástico reciclado, elas superam dificuldades financeiras dos tempos de catadoras de rua, com parcos ganhos. Elas formaram a Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, em 2018, triplicando sua renda mensal. Hoje, elas promovem a reciclagem criativa e expandiram seus negócios produzindo uma variedade de produtos artesanais comercializados online e em loja física. A transformação dessas mulheres evidencia como o empoderamento pode romper barreiras e promover dignidade através da reciclagem, representando um futuro sustentável e inclusivo.

Um dos destaques na área da ciência foi participar lado a lado de um dia do trabalho da tese da doutoranda Maiara Menezes, que visa analisar a contaminação por microplástico do pescado comercializado no Rio Grande do Norte. Acompanhamos todas as etapas dessa pesquisa de grande relevância: da compra dos peixes frescos no mercado de Natal, passando pela dissecação, até o processamento e análises das amostras no DOL. Os peixes estavam contaminados de microplásticos e, assim, Maiara vem testando hipóteses de impacto direto na sociedade e consequentes prejuízos ao ecossistema marinho e à saúde humana.

Heloisa e Kat Schurmann Imagem: Arquivo pessoal

Navegando ainda por "mares científicos", mas agora em águas internacionais, no Taiti, conhecemos Cécile Gaspar. Em 2004, ela fundou a Te Mana o Te Moana, referência na pesquisa e reabilitação de tartarugas marinhas na Polinésia. No caribe mexicano, María del Carmen García Rivas lidera iniciativas com tecnologia de ponta para restaurar recifes de corais danificados.