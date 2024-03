Tempestades, refugiados... navegamos pelos efeitos das mudanças climáticas

Como capitão do veleiro Kat, também observo o entorno com atenção para lá de redobrada ao clima e condições do mar, apoiado por tecnologia e informações meteorológicas precisas e importantíssimas para nossa jornada segura. Cerca de um ano antes do início da nossa expedição Voz dos Oceanos, a Mãe Natureza nos mandou um alerta. Estávamos apenas eu e Erika levando o veleiro Kat para as ilhas Falkland/Malvinas, quando fomos surpreendidos por uma tempestade com ventos de 140 km/h e ondas de 8 a 10 metros de altura. Sofremos alguns danos na embarcação, mas superamos o desafio e chegamos em segurança no nosso destino.

Uma tempestade atípica e isolada? Não, né? Entre agosto de 2021 e novembro de 2023, tive que pensar e repensar o cronograma da Voz dos Oceanos, antecipando ou atrasando diversas partidas em consequência das mudanças climáticas. Nossa rota foi marcada por tempestades mais fortes que o "usual", incluindo um ciclone de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson com ventos acima de 251 km/h, que chegou no Pacífico Sul em outubro do ano passado - um mês antes do início da "temporada oficial" de ciclones e devastou Vanuatu. Ao identificar o que estava por vir, antecipei nossa partida rumo à Nova Zelândia.

Desde a nossa primeira volta ao mundo, nos anos 1980, essa é uma região muito especial para a nossa família - e que conquistou também a tripulação da Voz dos Oceanos. Além de sua beleza fascinante, a Polinésia Francesa reúne comunidades encantadoras. Pessoas acolhedoras, que vivem uma vida simples e feliz, desapegadas de toda essa parafernália que nos absorve. Pois são essas comunidades que estão sofrendo com os impactos dos nossos "modernos" modos de consumo, produção... vida! Por lá, encontramos comunidades inteiras que estão se deslocando de locais perto da costa, devido ao aumento do nível do oceano - mais um efeito das mudanças climáticas.

Nas ilhas Fiji e por vários locais da Polinésia, conhecemos muitas pessoas e reencontramos famílias que são nossas amigas desde 1988. Entre novas e antigas amizades, os mesmos relatos: as marés estão cada vez mais altas, os ventos mais fortes e a rápida aceleração na morte dos corais - como testemunhamos em alguns mergulhos. Para navegar por essa região, antes, cruzamos o Canal do Panamá, onde o nível da água começava a ficar abaixo do ideal por causa da pouca chuva, no começo de 2023. Agora, isso está afetando ainda mais o trânsito no local - e de uma maneira jamais imaginável.

A bordo da Voz dos Oceanos, testemunhamos in loco o que cientistas, meteorologistas, biólogos marinhos, oceanógrafos, velejadores, pescadores... pessoas que vivem dos e nos oceanos vêm alertando. Todos veem claramente a evolução das mudanças climáticas, seus impactos no planeta e como nos afeta. E já nos alertam para outra questão assustadora: as correntes marinhas podem entrar em colapso, como a Corrente do Golfo no Atlântico Norte que, devido ao derretimento do Ártico, está sendo afetada em mais um comprometimento ao sistema regulador do clima nos oceanos.

Nos preparamos para a segunda etapa da Voz dos Oceanos, que continuará sendo guiada pela missão de combater a invasão plástica. Mas, naturalmente, atentos também às consequências da crise climática, como o branqueamento de corais e o movimento de refugiados climáticos. O desafio é grande, mas acreditamos que, juntos, podemos minimizar os impactos e impulsionar a onda da transformação, da recuperação e preservação do nosso planeta Água.