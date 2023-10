Cena do filme "Tarsilinha" Imagem: Divulgação

"Tarsilinha" é um filme de animação brasileiro de 2022 que homenageia a artista Tarsila do Amaral. O longa segue as aventuras da garota Tarsilinha, de 8 anos, em sua jornada para recuperar as lembranças roubadas de sua mãe. Ao longo do caminho, ela entra em um mundo fantástico com paisagens inspiradas em obras famosas de Tarsila, como "A Cuca", "O Lago", "Sol Poente" e "Abaporu". Durante essa jornada, a menina faz novos amigos, o Saci e o Sapo, que a ajudam a enfrentar os diversos obstáculos que encontra. Com vozes de Marisa Orth, Cristina Mutarelli, Marcelo Tas e Skowa, entre outros nomes, o filme toca em temas como coragem, memória, identidade e assimilação de culturas.

Assista ao trailer do filme

PITACO DE MÚSICA

Capa do ábum "Pirlimpimpim", de Moraes Moreira Imagem: Divulgação

A seguir, algumas músicas para entrar no clima do Dia do Saci: