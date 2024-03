Crise climática causa branqueamento massivo de corais na Austrália

A Grande Barreira de Coral da Austrália está sofrendo um "branqueamento massivo", anunciaram hoje (8) as autoridades do país. O fenômeno é provocado pelas mudanças climáticas. O maior recife de corais do mundo, que se estende por mais de 2.300 km ao longo da costa nordeste australiana, abriga cerca de 1.500 espécies de peixes e 4.000 tipos de moluscos. Com o aumento da temperatura das águas, o fenômeno se repete e passa a ser dificilmente reversível, segundo cientistas.

Sabemos que a maior ameaça para os recifes de coral no mundo são as mudanças climáticas. A Grande Barreira de Coral não é uma exceção, Devemos agir contra as mudanças climáticas. Devemos proteger nossos patrimônios naturais e também as plantas e animais que vivem neles. Tanya Plibersek, ministra do Meio Ambiente da Austrália

O novo episódio de branqueamento massivo, o sétimo desde 1998, foi confirmado por cientistas que trabalham para o governo da Austrália, com base em registros aéreos realizados em 300 recifes pouco profundos. Estudos complementares devem ser realizados para avaliar a gravidade e a extensão do fenômeno, de acordo com a autoridade australiana encarregada de recifes de coral.