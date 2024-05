Mudança climática e enraizamento: ideia de "cidades provisórias" é um risco

Penso naquela senhora aos prantos pela perda de suas fotos, seus tesouros do passado arrastados pela água. Penso no senhor, morador de Muçum, no Vale do Taquari, que recém havia iniciado a reconstrução de sua casa, destruída pela enchente em setembro de 2023 e que, mais uma vez, precisará recomeçar do zero. Qual futuro ele é capaz de pressentir?

Tem circulado pela mídia o termo "refugiadas ambientais" ou "refugiadas climáticas" para se referir às pessoas desalojadas por causa das chuvas intensas. O termo mais adequado é, segundo a Acnur (Agência da ONU para Refugiados), "deslocados internos em razão das mudanças climáticas". O mesmo órgão aponta que, na última década, os deslocamentos causados por eventos climáticos já são mais que o dobro dos deslocamentos causados por conflito e violência.

Como lidar com milhares de pessoas que perderam suas moradias e não tem para onde voltar?

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e o gabinete do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), estão discutindo uma estratégia que prevê a construção de "cidades provisórias" na capital e em outras três cidades da região metropolitana, onde se encontram 65% das pessoas desabrigadas no estado.

Uma destas "cidades provisórias" está prevista para ser construída na região norte da capital gaúcha. Porém, é alto o número de famílias desalojadas que residiam na região central do município. A prioridade deve ser soluções territorializadas, ou seja, que permitam às famílias permanecerem o mais próximo possível dos seus locais de origem.

É nítido que a situação é crítica e poderão haver áreas onde esta opção não seja viável. Porém, um aspecto crucial da territorialização são as relações de vizinhança. As pessoas desalojadas viviam em um determinado local junto a outras pessoas e os vínculos de afeto e confiança que elas têm entre si são imprescindíveis para que possam enfrentar juntas as dificuldades trazidas por este desastre.