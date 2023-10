Entretanto, um estudo recente publicado no periódico Conservation Biology, apontou que, se pavimentada, a rodovia estenderia as anomalias climáticas já observadas no arco do desmatamento amazônico até a Amazônia central. Em um segundo estudo publicado no renomado periódico científico Die Erde, que é editado pela associação geográfica de Berlim, foi apontado que a pavimentação da rodovia BR-319 tende a ampliar o desmatamento, levando ao colapso da Amazônia e do ciclo de chuvas do país. A rodovia BR-319 tem fomentado a expansão do desmatamento, extração de madeira ilegal, pecuária e expansão da agricultura em terras griladas, como apontado pelos periódicos científicos Land Use Policy e Nature, sendo o desmatamento e expansão da agricultura os mesmos fatores que contribuíram com os eventos climáticos extremos que afetaram a civilização Maia.

Neste momento, é crucial que defendamos a Ministra Marina Silva, que vem sendo atacada por estes mesmos políticos por defender uma decisão técnica sobre a rodovia BR-319. Uma centena de estudos científicos são claros ao afirmarem que a rodovia é inviável do ponto de vista econômico, ambiental e social. Esta decisão precisa ser técnica frente ao novo colapso climático que esta obra pode conduzir o Brasil e o mundo. #RodoviaBR-319não!

*Lucas Ferrante é biólogo, mestre e doutor em Biologia (Ecologia) e ganhador do "The Chico Mendes Courage Award" em 2023 pelo Sierra Club, um dos mais importantes prêmios em ecologia no mundo, devido aos seus estudos sobre a rodovia BR-319.

