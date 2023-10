Aquecimento global aumenta turbulências: voos podem ser mais perigosos?

Prosser e outros pesquisadores da Universidade de Reading produziram mapas para cada ano entre 1979 e 2020 e perceberam que as turbulências mudaram em determinados lugares, especialmente no norte do Atlântico Norte e sobre os EUA continental, mas também de forma mais geral sobre as latitudes médias.

Como o aquecimento global aumenta as turbulências?

"Ar subindo, cercado de ar descendo, faz com que a aeronave suba e desça (ou partes dela), gerando este desconforto", assim Fabio Luiz Teixeira Gonçalves, doutor em meteorologia pela USP, explica o que é uma turbulência.

Prosser diz que a quantidade de turbulência é proporcional à quantidade de cisalhamento vertical do vento (um rio de ar que flui de oeste para leste, do qual as aeronaves normalmente se aproveitam para reduzir o tempo de viagem e o consumo de combustível). E é aí que entra o aquecimento global.

Segundo o pesquisador, na altitude em que os aviões voam, o aquecimento global está aumentando a diferença de temperatura entre o polo e o equador (a atmosfera superior no equador está se aquecendo mais rapidamente do que a atmosfera superior no polo norte). "Isso faz com que o cisalhamento vertical do vento na corrente de jato aumente nessa região", diz.

Os voos podem ficar mais perigosos?

Prato sobre mesinha durante voo: itens podem machucar em casos de turbulência Imagem: gerenme/Getty Images/iStockphoto

Mas será que essas instabilidades nas rotas de voos podem de fato representar algum perigo para as futuras viagens de avião? De forma geral, a resposta é: depende.