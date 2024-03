O que o Sertão do Piauí me ensinou sobre transformação social

Me mudei da capital, Teresina, para Betânia do Piauí, uma cidade com o segundo menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado. Fundamos o Instituto Novo Sertão e iniciamos diversas iniciativas para abordar os desafios de vulnerabilidade que encontramos na região. Logo eu percebi um erro em minha forma de pensar.

Inconscientemente, eu tentava impor a minha visão de desenvolvimento às ações que eram desenvolvidas na região. Vindo de São Paulo, uma megalópole, acreditava que a única maneira dos sertanejos encontrarem felicidade e prosperidade era transformando a sua pequena cidade em um centro comercial com fábricas, indústrias e empregos para todos. Eu não poderia estar mais errado.

Com o tempo, percebi que este é um erro comum entre projetos e organizações que buscam transformar comunidades. O erro de trazer ideias prontas, fórmulas mágicas de desenvolvimento, sem nunca consultar quem sempre esteve ali. Perguntas simples, como esta: Este projeto é do interesse de vocês?

A partir dali, eu mudei a minha perspectiva. Nosso verdadeiro objetivo na região não é impor soluções prontas, mas sim descobrir as oportunidades em meio à pobreza e à vulnerabilidade. É deixar de lado os planos predefinidos e ouvir as pessoas, descobrir seus sonhos e talentos, e entender que, no meio do caos, existem dons e talentos que podem ser o motor da transformação que almejamos para a região. Aprendendo a encontrar beleza na pobreza

Martin Luther King disse: "A verdadeira compaixão não é dar esmolas a um mendigo; é perceber que um sistema que produz mendigos precisa ser reestruturado". Não podemos acabar com estruturas injustas que causam vulnerabilidade e injustiça sem trazer aqueles que sofrem essas injustiças para a mesa de discussão. Sem ouvir as suas ideias, experiências e visões únicas.

Assim, enxergar a beleza nas comunidades rurais do sertão, suas potencialidades e oportunidades, e ouvir suas histórias e ideias inovadoras tornou-se essencial para nossa proposta de transformação. Precisamos deixar de lado a mentalidade urbana de urgência e lucro máximo e aprender com a simplicidade e a confiança encontradas nas comunidades do sertão.