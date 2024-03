Mercado de trabalho ainda é desigual para as mulheres

De acordo com uma pesquisa da Sociedade de Economia da Família e do Gênero (Gefam), com base em dados da Pnad Contínua, a pandemia impactou muito mais as mulheres do que os homens no mercado de trabalho. A cargo de exemplo, mostra o estudo, o número de mulheres adultas fora da força de trabalho no fim de 2022 foi o dobro do de homens, cuja participação já voltou ao patamar pré-pandemia. Esse dado reforça o fato de que as mulheres não só foram as mais atingidas pelo desemprego, mas também têm maior dificuldade de voltar a trabalhar.

Os desafios, evidentemente, são muitos, mas há soluções para mudarmos esse cenário. Além da necessidade de criar métricas, é preciso acompanhar regularmente o desenvolvimento desses indicadores. Mais do que isso: é preciso definir estratégias para que as empresas tenham mais equidade e diversidade em seu quadro de funcionários, com um cenário detalhado e uma lista de ações efetivas. A definição de políticas de contratação e vagas afirmativas são ótimas iniciativas, mas isoladamente não trazem resultados efetivos. Além disso, a política de igualdade não é de responsabilidade de uma única área, mas sim da empresa como um todo, a começar pelas lideranças.

Outro ponto essencial é a definição e manutenção de investimentos para as iniciativas referentes às políticas de diversidade e igualdade. Além de definir o montante que será investido para que essas ações possam ter êxito, é preciso mantê-lo. Muitas vezes, a verba destinada às iniciativas de diversidade e igualdade são as primeiras a serem cortadas quando há necessidade de retenção de investimentos.

É inegável que houve avanços nos últimos anos com relação à igualdade e equidade nas empresas, mas o que presenciamos até aqui ainda é muito pouco. Não podemos nos contentar somente com o básico, tampouco dar espaço para retrocessos, como vimos durante e após a pandemia. As empresas são importantes motores do desenvolvimento social, e a promoção da diversidade e dos direitos iguais no ambiente corporativo é o principal caminho para mudar esse cenário.

* Ana Lucia Melo é diretora-adjunta do Instituto Ethos, onde lidera as atividades de pesquisa, desenvolvimento de ferramentas e metodologias, consultoria e capacitação nas áreas de gestão responsável para a sustentabilidade, cadeias de valor sustentáveis, direitos humanos e diversidade.