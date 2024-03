Quem não tem uma moradia digna tem pressa

Censo do IBGE 2022 reforçou a triste verdade da habitação no país: o número de imóveis desocupados aumentou na última década. Na cidade de São Paulo, mais de 590 mil imóveis estão completamente vazios, não se enquadrando nem mesmo na categoria de "ocupação ocasional". Este número é 20 vezes maior do que a quantidade de pessoas em situação de rua na cidade.

São pelo menos 6 mil domicílios sem banheiro e, segundo a Fundação João Pinheiros, o número de habitações inadequadas na Região Metropolitana de São Paulo ultrapassa 1,7 milhão de lares. Independentemente do ano, do estudo ou do recorte, a conclusão é sempre a mesma: são muitas pessoas sem moradia digna.

A importância da política na resolução deste problema é indiscutível. Para vencermos abismos sociais precisamos de uma gestão pública eficaz e elaborar soluções em colaboração com diversos setores, incluindo o mercado e organizações da sociedade civil. Este é o único caminho, mas é também um caminho mais lento do que deveria ser.