Licença para poluir: Crédito de Logística Reversa vira atalho com armadilha

Quando falamos sobre reciclagem de embalagens e sua regulamentação no Brasil, nos deparamos com problemas ambientais e sociais tão enraizados na nossa sociedade que a bússola que deveria nortear as ações públicas e privadas entra em colapso.

Recentemente foi inventado o chamado "Crédito de Logística Reversa", uma forma de tentar facilitar a vida de empresas que colocam embalagens no mercado e querem resolver o problema de forma fácil e barata - o famoso "atalho". Essa cortina de fumaça se torna uma verdadeira "licença para poluir" e, assim, liberar a colocação indiscriminada de embalagens de uso único no mercado enquanto os indicadores de reciclagem do país, que já são vergonhosos, ficam estacionados.

A Logística Reversa se tornou lei no Brasil em 2010, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A regulamentação é objetiva em dizer que aqueles que colocam embalagens no mercado (fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores) são os responsáveis por implementar e retorno delas ao ciclo produtivo. Lembrando que só podem ser contabilizadas aquelas embalagens que foram usadas, chamadas "pós-consumo", assim como apenas as que foram recuperadas de maneira independente do poder público.