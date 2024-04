É hora de reforçar o investimento social privado na cultura

É fundamental ainda compreendermos que questões como memória, mudanças climáticas e equidade de gênero e raça, entre muitas outras, também fazem parte do panorama cultural. Investir em cultura não se trata apenas de formar artistas, mas de desenvolver indivíduos e semear o solo para o exercício pleno e seguro da cidadania.

A cultura, portanto, deve estar no centro da política. Porém, mais do que simplesmente constar nos planos de governo, as políticas culturais devem transcender os limites dos mandatos políticos individuais e se tornar políticas de Estado.

Para isso, é necessário que elas sejam desenhadas de maneira participativa entre os setores público e privado, envolvendo os mais diversos atores sociais —representantes públicos, agentes culturais, comunidades locais e sociedade civil organizada.

O Estado tem força e alcance, mas também exige um tempo mais longo para o desenvolvimento de suas iniciativas. A sinergia com a sociedade civil abre caminho para uma injeção de dinamismo na elaboração e na implementação de políticas e programas culturais. Isso porque o investimento social privado, ao assumir uma série de riscos impensáveis para o setor público, traz ao jogo a possibilidade de inovar, de experimentar e de colocar em prática uma abordagem estratégica que pode gerar impacto com muito mais agilidade.

Da mesma maneira, a sociedade civil tem mais agilidade e liberdade de atuação que o financiamento cultural por leis de fomento, permitindo uma abordagem flexível e adaptativa, capaz de responder de maneira mais sensível às demandas e aos desafios enfrentados pelos diversos grupos sociais. O legado do investimento social privado se posiciona acima de ideologias e dos interesses de uma marca.

Estamos vivendo um momento histórico no que se refere a investimentos governamentais em cultura, com a refundação do Ministério da Cultura e a destinação de orçamento para injeção de recursos no setor. Isso nos coloca diante de uma oportunidade única, mas também de um grande desafio: garantir que os recursos sejam utilizados de forma responsável e eficaz. Olhando para o passado recente, sabemos que a falta de governança e de mecanismos democráticos pode levar a consequências desastrosas.