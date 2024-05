Demitarismo: dieta ajuda a enfrentar gás esquecido do aquecimento global

"No Brasil, também se consome mais do que é preciso, mas essa média varia de acordo com a região, sendo o Sul e Sudeste as regiões com o maior consumo", analisa Gabriela Bielefeld Nardoto, professora do Departamento de Ecologia da UnB (Universidade de Brasília). "Estamos falando de um contexto urbano em que se consome muita proteína e que também tem relação com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)", pontua.

Em localidades onde há excesso de consumo de produtos de origem animal, uma mudança na dieta com a substituição por vegetais garante a quantidade necessária diária de proteínas, além de reduzir problemas de saúde e a consequente sobrecarga nos serviços públicos, explica a professora da UnB

Por que o N2O é um problema

Um dos principais gases causadores do efeito estufa, o N2O é muitas vezes chamado de 'gás esquecido do aquecimento global'. Enquanto as emissões de CO2, o gás mais lembrado do efeito estufa, são provenientes da queima de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento, o N2O é resultado da produção de alimentos.

Cada molécula de óxido nitroso presente na atmosfera é até 300 vezes mais potente que o carbono na retenção de calor. Entre os gases prejudiciais à atmosfera, esse é um valor importante, considerando que o metano (CH4), o terceiro gás envolvido no efeito estufa, tem potencial de aquecimento 21 vezes maior que o carbono.

Uma molécula de N2O pode permanecer na atmosfera por até 250 anos, explica Gabriela. Para ela, esse tipo de emissão, originada em grande parte na agricultura, é invisível para a maioria da população. "É algo que ainda está longe da realidade das pessoas", comenta. É por isso, salienta, que o mais comum é ouvir falar do carbono como vilão do aumento das temperaturas.