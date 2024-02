Biodiversidade: como reconhecer e remunerar comunidades tradicionais?

Para resolver esse problema, o Brasil conta com a Lei da Biodiversidade — que, segundo especialistas, garante os direitos das comunidades — e a proposta de um Banco de Dados do nosso Patrimônio Genético.

Imagine a cena. Estamos no final do Segundo Império, quando chegam ao Brasil enviados do Jardim Botânico de Kew, em Londres. Eles têm missão a cumprir: coletar amostras de seringueira, um dos prodígios naturais da Amazônia de que o mundo da época ouvira falar.

Sem autorização prévia de autoridade brasileira, voltam para casa com dezenas de quilos de sementes, criam mudas em solo inglês e plantam vastos seringais nas colônias do Sudeste Asiático. Deu no que deu: no início do século 20, a Inglaterra se torna o maior produtor de borracha do mundo. Em consequência, a atividade extrativista colapsa na Amazônia, originando crise econômica.

A história é contada com verve por Bráulio Dias, ex-professor de Ecologia da UnB (Universidade de Brasília) — e atual diretor de Biodiversidade do MMA (Ministério do Meio Ambiente) —, em curso disponível no YouTube, "Boas Práticas para Pesquisas que Acessam Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado" - espécie de beabá sobre o que se pode ou não fazer com as nossas riquezas naturais.

Exatamente, "boas práticas", visto que ainda hoje cientistas de todas as origens, incluindo os brasileiros, mal conhecem os meandros da Lei Federal nº 13.123/2015, conhecida como Lei da Biodiversidade.

"O meio ambiente é um bem público, que deve ser protegido de modo compartilhado entre União e entidades interessadas em explorá-lo", enfatiza Bráulio Dias no curso citado. "A natureza brasileira não é a casa da mãe Joana."