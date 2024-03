Entre caatinga e cerrado, povos tradicionais resgatam frutas nativas

"O norte de Minas passou depois da década de 1970 por um plantio de eucalipto gigante, em que foi derrubado o Cerrado de uma maneira muito agressiva. Com isso, a gente veio perdendo vegetação, biodiversidade e água. Como que você retira a sua carne do sertão?", diz Sarah de Mello Teixeira, que cuida de relações interinstitucionais do Núcleo do Pequi, rede de associações e cooperativas parceiras em 16 municípios do norte de Minas Gerais, que fortalece a cadeia produtiva do pequi.

Em 1992, a sociedade civil se organizou e pressionou para a criação da lei que torna o pequizeiro imune de corte. Em 2001, quase 10 anos mais tarde, uma lei estadual criou o Programa Pró-Pequi, que valoriza a cadeia produtiva do fruto, desde a coleta até a comercialização. O incentivo na compra de produtos da agricultura familiar por meio do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) também tiveram e têm grande importância para devolver a essa fruta nativa do Cerrado seu lugar de destaque e dar segurança aos extrativistas — que, por vezes, têm na safra do pequi a principal renda do ano.

Salto, no município de Coração de Jesus (MG) é uma das comunidades onde atua o Núcleo do Pequi. A rede de empreendimentos comunitários envolve mais de 20 organizações Imagem: Sibélia Zanon/Mongabay

"Nós chegamos a quase 700 mil quilos de pequi processados na última safra", diz José Fabio Soares, engenheiro de alimentos e técnico da Cooperativa Grande Sertão, referindo-se à safra de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. "O que foi processado converteu-se em óleo, em pequi congelado e em polpa."

A cooperativa ambiciona subir das 40 mil dúzias de pequi comercializadas atualmente para 200 mil dúzias nos próximos dois anos. Estima-se que em 2020 circularam mais de 50 milhões de reais com o extrativismo do pequi no norte de Minas.

Sarah destaca que a comercialização do pequi mineiro no Ceasa de Goiânia já deu mais dinheiro do que abóbora e coco, e ficou próximo da laranja.