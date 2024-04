Desigualdade ambiental em São Paulo: direito ao verde não é para todos

Inúmeras casas de tijolo aparente despontam no horizonte do ribeirão dos Meninos, manancial que traça a divisa dos municípios de São Paulo e São Caetano do Sul. De um lado, os comércios, universidades e parques da cidade com o melhor IDH do Brasil, na região do ABC; do outro, as casas populares da comunidade de Heliópolis, a maior favela da capital paulista.

Nela, um sem fim de construções irregulares encobrem uma área com cerca de 1 milhão de metros quadrados no Sacomã, distrito com índice de cobertura vegetal bem abaixo da média do município de São Paulo: 17,7% da área total, como mostra o Mapa da Desigualdade, levantamento anual feito pela Rede Nossa São Paulo, iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis. O bairro do Morumbi, por exemplo, tem quase 45% de cobertura vegetal.

Heliópolis é um exemplo extremo que mostra como, desde o início da década de 1970, milhares de famílias foram privadas do direito ao verde enquanto se estabeleciam em regiões marcadas por problemas urbanos.

Hoje, estima-se que cerca de 200 mil pessoas vivam em Heliópolis, um desafio social e urbanístico para os governos e para a própria população. Pouca infraestrutura, falta de segurança e acesso a serviços são algumas das queixas amplamente noticiadas na imprensa sobre a comunidade. Mas, para entender como Heliópolis se tornou um dos gargalos da política de habitação urbana, é preciso fazer uma breve retrospectiva no tempo.

Em meados da década de 1970, enquanto zonas centrais eram planejadas por companhias como a City - que trouxe o conceito de bairros-jardim para a metrópole -, as periferias se solidificaram sob uma "arquitetura do possível", em que a paisagem é alterada desordenadamente, sem obedecer a critérios habitacionais, urbanísticos e ambientais.