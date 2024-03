Vila de pescadores some do mapa para dar lugar a parque eólico no Ceará

No litoral de Camocim (CE), a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza, o vilarejo de pescadores da praia do Xavier foi apagado do mapa - pelo menos nos documentos que buscavam permissão para construir um parque eólico ali. A empresa francesa Siif Énergies do Brasil redesenhou a realidade alterando o nome do local onde famílias viviam há gerações em casas de barro e palha. Essa manobra cartográfica viabilizou o maior centro de energia eólica do Ceará na época.

Inaugurada em 2009 e com concessão até 2032, a Central Eólica Praia Formosa - como foi batizada - tem capacidade de gerar 104,4 MW. As 50 turbinas estão em uma área de 1.040 hectares posicionada ao lado do conjunto de 22 casas localmente conhecido como Praia do Xavier. O aerogerador mais próximo fica a cerca de 200 metros das primeiras residências. Em relação ao mar, a distância das torres cai para menos da metade.

Antes da chegada do parque eólico, Xavier era um refúgio tranquilo centrado na pesca artesanal em jangadas, mariscagem e agricultura nas dunas úmidas. A comunidade pacífica, que hoje tem cerca de 50 moradores, resistiu por gerações sem qualquer estrutura: não tinha rodovia, água canalizada, eletricidade, escola, comércio, nem posto de saúde. Para todos esses serviços, era preciso percorrer 3 quilômetros até Amarelas, um dos três distritos de Camocim, município de 65 mil habitantes localizado no litoral oeste do estado.

Modo de subsistência das famílias da Praia do Xavier baseia-se principalmente na pesca Imagem: Giovanna de Castro Silva/Observatório da Energia Eólica/UFC

Ao notar a singularidade desse estilo de vida, a Pastoral Social da Igreja Católica enviou a então freira Maria Luiza Fernandes para auxiliar nas questões legais sobre a criação de uma Resex (Reserva Extrativista). O que a comunidade não sabia era que, enquanto discutiam a formulação dessa unidade de conservação, o governo já estudava o potencial eólico do território.

"Nunca mencionaram essa ideia de usina em nossas conversas sobre a Resex. Só descobrimos quando vieram medir as casas e colocar torres finas e altas para testar a velocidade dos ventos", lembra Fernandes.