Quintais amazônicos ajudam a desvendar o passado da floresta

"Considero-as lembranças dos antigos, algo que passará para os meus netos e bisnetos. Temos que cuidar, pois se trata de parte da nossa história", relata Elinair, guardiã de 224 peças. O mostruário disposto sobre prateleiras da estante de sua sala revela uma das maiores coleções domésticas da região. "Muitas eu encontrei no quintal, outras as pessoas me deram para tomar conta", afirma.

Museu arqueológico domiciliar na comunidade de Santa Rita de Cássia, Parintins (AM) Imagem: Maurício de Paiva

Elinair é uma das personagens que têm a sua história registrada no livro Fragmentos: arqueologia, memórias e histórias de Parintins, produzido pelo núcleo científico do Gepia (Grupo de Pesquisas em Educação, Patrimônio, Arqueometria e Ambiente na Amazônia).

A obra abre janela para a expansão do conhecimento local e da memória preservada pelas pessoas que têm contato profundo com as peças, muitas vezes acondicionadas em cômodos íntimos das residências. Há quem as coloque na gaveta de mesas de cabeceira ou mesmo em caixas de sapatos, onde interagem com fotografias e outros objetos de estima. Alguns preferem pô-las embaixo do travesseiro, antes de dormir, para que tragam sorte.

Os ribeirinhos retratados no trabalho desenvolvido por pesquisadores da UEA (Universidade do Estado do Amazonas), em parceria com o Musa (Museu da Amazônia) e o Museu Paraense Emílio Goeldi, possuem museus afetivos dentro de suas casas. Coleções que mudaram a vida da professora-doutora da UEA, Clarice Bianchezzi, uma das coordenadoras do projeto. "Em 2015, uma aluna da graduação me pediu ajuda para finalizar o seu trabalho de conclusão; foi quando eu visitei uma comunidade e encontramos o que pareciam ser muitas urnas de cerâmica. Fiquei impressionada", diz.

A partir de então, Clarice adicionou não só os estudos de arqueologia amazônica às aulas do curso de História como promove também oficinas sobre a produção de cerâmica para que os alunos possam compreender mais a respeito dos elementos que envolvem o universo desta arte. "Com o livro, queremos deixar informações disponíveis para o público com a ideia também de problematizar um pouco em cima do tema da musealização dos vestígios encontrados nas comunidades", conta.