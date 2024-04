Moradores da foz do Amazonas sentem o gosto salgado das mudanças climáticas

Mudanças mais amplas na Amazônia também contribuem para isso. Nas últimas estações chuvosas da floresta tropical, as temperaturas foram mais altas do que o normal, e a Amazônia teve uma das estações secas mais severas em 2023. Foi a pior seca já registrada no Rio Amazonas, o que fez com que o oceano empurrasse o rio ainda mais para dentro do continente.

A erosão está reduzindo diferentes o tamanho das ilhas do Arquipélago do Bailique; na foto, um poste de eletricidade prestes a cair devido à erosão Imagem: Rudja Santos

A principal atividade econômica do arquipélago, o açaí, está se tornando salgado devido à água salobra. Enquanto isso, as palmeiras de açaí estão sendo devoradas por deslizamentos de terra nas margens do rio, em ritmo acelerado.

O governo do Amapá e o município de Macapá, do qual Bailique é distrito, não conseguem mitigar os efeitos das mudanças ambientais que expulsaram parte da população do arquipélago.

No ano passado, as autoridades locais estimaram que cerca de 13 mil pessoas viviam nas oito ilhas do arquipélago, a cerca de 180 km (ou 12 horas de barco) de Macapá. No entanto, o censo de 2023 registrou não mais do que 7.300 pessoas vivendo na região.

"Há muito foco sobre a floresta amazônica em si, mas pouca coisa sobre sua costa, que se estende do estado do Maranhão até a Venezuela, sendo um dos ecossistemas mais dinâmicos do mundo em termos de sensibilidade às mudanças", disse à Mongabay Valdenira Ferreira, pesquisadora do Instituto de Pesquisas Científicas do Estado do Amapá (IEPA), que há duas décadas pesquisa o Bailique.

"Essa é uma das regiões mais vulneráveis do continente, mas o governo está atuando no escuro. Não há medições ou dados além do superficial para elaborar planos de adaptação a essas mudanças, que estão se tornando cada vez mais comuns a cada ano", afirma.