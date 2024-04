Como pesca esvaziou costa brasileira de peixes nas últimas seis décadas

"No Brasil, não existem dados sobre a maioria dos estoques pesqueiros, o que tem de biomassa total para esses estoques específicos em lugares diferentes", diz Linda Eggertsen, coautora do estudo. Esse tipo de informação é importante para a gestão da pesca no país, mas só existe para o peixe-vermelho (Lutjanus sp), que se pesca no Norte, afirma a pesquisadora.

Outra informação importante que indica o tamanho do estoque, e que também está faltando no Brasil, é o esforço empregado na pesca, que diz respeito ao tempo que as pessoas usam para capturar aquele volume, ao tamanho ou à quantidade de barcos e à dimensão da rede.

"Hoje em dia pesca-se poucas toneladas e antigamente se pescava mais, mas a gente não sabe exatamente como isso se relaciona com o tamanho do estoque, porque não sabe o esforço que é usado hoje em dia na pesca", diz Eggertsen. Segundo as autoras, o cenário atual mais provável é um esforço maior para fazer capturas menores, justamente porque as pessoas já pescaram demais.

A diminuição da quantidade de peixes pescados levou à própria diminuição da atividade da pesca tradicional. Arraial do Cabo tem hoje cerca de 1.200 pescadores cadastrados, menos do que existia antigamente, segundo Sena.

Na época em que a pesca do peixe-espada era abundante, 75 barcos saíam para o trabalho, enquanto que hoje conta-se nos dedos de uma mão a quantidade de canoas que tentam a sorte no mesmo local.

O mesmo aconteceu em Ponta do Corumbau, uma vila de pescadores no município de Prado, na Bahia, onde Edimilson Conceição do Carmo dedicou duas décadas dos seus 44 anos à pesca. Indígena Pataxó da aldeia Barra Velha, hoje trabalha com educação ambiental e monitoramento de recifes no projeto de conservação e pesquisa Coral Vivo, em Porto Seguro.