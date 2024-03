Como crianças e adolescentes brasileiros enfrentam a emergência climática

A emergência climática tem afetado o desenvolvimento e violado direitos de crianças e adolescentes no mundo e no Brasil. Secas extremas prolongadas dificultam o acesso à água e prejudicam a alimentação, junto com as queimadas. Chuvas excessivas e outros desastres desabrigam, forçam deslocamentos, cancelam aulas. Poluição, ondas de calor e inundações geram doenças.

Quase todos os meninos e meninas do planeta estão expostos a pelo menos um risco climático e ambiental, segundo um relatório publicado em 2021 pelo Unicef, fundo criado pela ONU para promover os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em todo o mundo. Passa de 2 bilhões o número de crianças e adolescentes com menos de 18 anos expostos a mais de um risco, choque ou estresse climático/ambiental, conforme o documento.

O Brasil está no centro do problema. Mais de 40 milhões de crianças e adolescentes - 60% do total de brasileiros desta faixa etária - estão expostos a mais de um dos riscos analisados no estudo do Unicef. A Mongabay ouviu jovens de diferentes regiões do país para entender como eles têm enfrentado a crise climática que já afeta suas rotinas e viola seus direitos no presente.

Darley Ferreira, de 18 anos, diz que foi inesperado ver os rios amazônicos sem água em 2023, ano em que a Amazônia enfrentou a pior seca já registrada. O rio Arapiuns, que passa pela comunidade São Marcos, onde ele vive, na região do Baixo Tapajós, oeste paraense, secou. E a logística para se deslocar até a comunidade onde estuda, distante da sua, ficou complicada com as dificuldades impostas ao transporte fluvial.

Seca no Lago do Puraquequara, em Manaus (AM), em outubro de 2023 Imagem: Alberto César Araújo/Amazônia Real/via Mongabay

"Nós, alunos, tivemos que andar, muitas vezes tivemos que nos molhar no rio, tivemos que cair no rio [devido ao encalhamento do barco]. Em algumas regiões, os alunos precisavam acordar às 4h da manhã, para chegar a tempo na escola. Muitos acabaram desistindo por causa disso", conta Darley.