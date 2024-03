Hidrovia no Pantanal ameaça áreas protegidas e a própria navegação

Como solução, o setor privado propõe a remoção de milhares de metros cúbicos de sedimento do fundo do rio para abrir espaço para grandes comboios de barcaças de até 120 metros de comprimento e 1,8 metros de profundidade. Em alguns trechos, pode ser necessário fazer a retificação do rio, o que significa acabar com as curvas do leito e torná-lo uma via reta, como forma de cortar caminho em direção aos portos do sul.

Entre as áreas afetadas pelas obras estão a Estação Ecológica de Taiamã, que tem a maior densidade de onças-pintadas do mundo, o Parque Estadual do Guirá, um refúgio de animais em épocas de cheia, e o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, um Sítio Ramsar (área úmida de importância internacional) e Patrimônio Natural da Humanidade, além de diversas RPPNs (reservas particulares) e da Terra Indígena Guató.

"Esse trecho deveria ser extremamente conservado", diz Débora Calheiros, pesquisadora da Embrapa cedida ao MPF (Ministério Público Federal) em Mato Grosso do Sul. Alcides Faria, biólogo e diretor da ONG sul mato-grossense Ecoa, explica que o Parque Nacional e a Estação Ecológica de Taiamã são as áreas mais intocadas do Pantanal: "São duas regiões únicas no mundo. Têm uma quantidade de fauna visível impressionante. É uma festa de vida".

Os ambientalistas alertam que os impactos não ficarão restritos ao Tramo Norte, já que esta região é crucial para o controle do volume de água em todo o bioma. Segundo a ATBC, a dragagem "resultaria numa redução da dimensão da planície de inundação e da duração das cheias, comprometendo a integridade do ecossistema, a sua fauna e flora altamente adaptadas e as estratégias tradicionais de utilização dos recursos pelas populações humanas locais".

A explicação é simples: a água, que em condições normais se espalha por centenas de quilômetros nos períodos de cheia, ficaria concentrada no leito do rio — artificialmente rebaixado —, por onde escorreria mais rapidamente para fora do Pantanal, ao invés de inundar os campos.

"O Pantanal é como se fosse uma esponja. Ele recebe bastante água e drena lentamente, justamente por ser uma planície. Por isso a água fica mais tempo no sistema," explica Calheiros, para quem a obra seria um desastre ecológico. "O funcionamento do Pantanal, para abundância de aves, de peixes, precisa ter água no sistema."