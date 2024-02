Projeto refaz viagem de Darwin e forma jovens para atuar na conservação

Nicolás Marín Benítez, argentino de 24 anos e sorriso fácil, fotógrafo, jornalista e cinegrafista, é um dos Darwin Leaders craques nos meios atuais de comunicação. Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, é explorador da National Geographic atuando nos Estados Unidos com orcas. Ele acompanha o vaivém de Darwin Leaders em diversas partes do mundo, inclusive quando estiveram nas Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro.

Nico, como é conhecido, também comemora sua recém-anunciada vitória no Prêmio de melhor fotografia de natureza de 2023: "Me sinto como um explorador do passado, que percorria o mundo atrás de novidades, e isso me inspira a ser um Darwin do século 21", diz, rindo. "Temos o desafio de colocar as informações complexas em palavras simples, usando fotografia para chamar atenção, ciência para explicar os fenômenos e ativismo para que não sejamos só espectadores. É essencial mesclar esses conhecimentos para compreender o problema, comunicar e partir para ação".

No Rio de Janeiro, Nico registrou a experiência da Darwin Leader chilena Camila Calderón Quirgas e seu contato com o Projeto Ilhas do Rio, que pesquisa peixes e tartarugas-marinhas nas Ilhas Cagarras, Unidade de Conservação que sofre com poluição urbana, invasão de coral-sol (Tubastraea spp.) e pesca excessiva.

A Darwin Leader chilena Camila Quirgas e o cinegrafista argentino Nicolás Benítez em visita às Ilhas Cagarras, no Rio de Janeiro, para o Projeto Darwin200 Imagem: Beatriz Santomauro/Mongabay

Camila, de 31 anos, é médica veterinária, mestranda em oceanografia, autora de livros infantis sobre vida marinha, cofundadora de um grupo de estudos de mastozoologia, exploradora da National Geographic e palestrante do TEDx. "Estar no Brasil, no Oceano Atlântico, conviver com pessoas de todas as culturas, me comunicar em outra língua, isso é tudo novidade para mim", conta.

No Chile, Camila trabalha com baleias da espécie sei (Balaenoptera borealis) a 600 km ao sul de Santiago, na região em que nasceu. Ela explica que esses animais estão em perigo de extinção e sofrem a degradação do ecossistema e poluição industrial. "O local em que atuo não é uma área marinha protegida, então é interessante conhecer a Unidade de Conservação no Brasil e pressionar as autoridades para replicar os melhores exemplos. Precisamos de políticas públicas que gerem resultados imediatos e outras em longo prazo, como educação. Só assim conseguimos sentir os efeitos. O momento de atuar é agora, e não depois".