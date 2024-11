Carol Opaleira: ela deixou vida de guincheira para faturar alto no OnlyFans

"Fiquei um mês mal. Fui para terapia, até que meu marido me disse 'a sua exposição só vale a pena se você ganhar muito dinheiro com isso. Já que estão falando de nós, cria um perfil na plataforma'. Uma conhecida que já tinha perfil lá veio e me ajudou a abrir", completou.

Carol revelou que chegou a ganhar R$ 310 mil em um mês. No Privacy, sua página aparece como um dos destaques no momento. "Comprei um carro super legal (uma BMW M2) de R$ 470 mil e quitei em 45 dias na plataforma".

Além do conteúdo para plataformas adultas, Carol segue postando conteúdo sobre carros ao lado do marido no Instagram. E como ela faz na hora de escolher um veículo? Sua relação com as arrancadas explica. "A beleza de cada um é o motor forte para descarregar a adrenalina. Todos meus carros são mexidos para provas de arrancada, pois eu amo isso", afirmou se divertindo.

Desde que abriu o perfil, a guincheira foi a poucos eventos de carros, mas admite que algumas pessoas passaram a olhar de um jeito estranho. Por outro lado, outros pedem até para tirar fotos.

"Pode ter certeza que são meus assinantes. Eles estão indo à loucura com a guincheira e opaleira que posta seu dia a dia com uma pitada de p***", brincou.